Este jueves en Cara a Cara

El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Cara a Cara13/08/2026

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Este jueves 13 de agosto, Mario Ernesto Peña entrevista a José Luis Napoleón Gambetta, exinterventor del PJ Salta; y a Omar Carranza, abogado constitucionalista.

A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.

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