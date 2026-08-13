Por ahora, mañana hay paro de SAETA

La Unión Tranviarios Automotor confirmó que Salta adherirá este viernes al paro nacional del transporte, ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas.

Consultado por Aries, Gerónimo Requena, vocero de UTA, confirmó que la medida comenzará a regir desde las 0 y recomendó a los usuarios prever el regreso a sus hogares antes de esa hora.

El gremio reclama una recomposición salarial y sostiene que los trabajadores llevan tres meses sin nuevos acuerdos. El último incremento se percibió en abril y ahora buscan una mejora de $230 mil.

La medida, sin embargo, todavía podría modificarse. Requena señaló que las empresas solicitaron una conciliación obligatoria y que hasta el momento no fue notificada oficialmente.

“Por ahora” el paro sigue en pie, aunque el vocero aclaró que una conciliación dictada durante la tarde podría suspender la medida por 15 días.