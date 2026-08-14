“Solos no hacemos nada”: el PJ Salta recupera dirigentes y se inclina por una construcción más amplia

El PJ Salta comienza a definir su estrategia electoral después de la normalización partidaria y dentro de sus filas aparecen dos posiciones: competir con candidatos propios o avanzar hacia un frente con sectores de ideas similares.

La segunda alternativa parece ganar terreno. José Luis Napoleón Gambetta, exinterventor judicial del PJ Salta, sostuvo en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña que el escenario político actual obliga a buscar consensos y consideró que esa posición terminará imponiéndose.

“Solos no hacemos nada”

Un sector del justicialismo pretende presentar candidatos propios para recuperar identidad partidaria, ideológica y electoral. Frente a esa postura, otro espacio plantea que competir en soledad reduciría las posibilidades del PJ.

“Solos no hacemos nada”, sintetizó Gambetta al describir esa discusión interna. Para el exinterventor, la alternativa con mayor futuro pasa por reunir a sectores que piensen de manera similar y construir una propuesta común para disputar el poder.

El regreso de dirigentes al PJ

El nuevo escenario también comenzó a mostrar señales de recomposición interna. Gambetta aseguró que durante el último acto partidario observó dirigentes que llevaban años alejados de la sede del PJ y que ahora volvieron a participar.

A ese regreso se suma la incorporación de jóvenes, otro de los puntos que destacó del mensaje de Julio Argentino San Millán. Gambetta consideró que el desafío será combinar experiencia y renovación para reconstruir una estructura partidaria que perdió fuerza durante los últimos años.