UTA suspendió el paro de colectivos previsto para este viernes

El gremio informó que las medidas de fuerza quedaron temporalmente suspendidas tras la audiencia de este jueves. Las empresas se comprometieron a presentar una propuesta la próxima semana y habrá una nueva reunión el 20 de agosto.
Salta13/08/2026

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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos que estaba previsto desde las 0 de este viernes en Salta, luego de la audiencia realizada este jueves en el marco del conflicto salarial que mantiene el sector.

“Se ha acordado en la audiencia del día de hoy suspender temporalmente las medidas de fuerza”, comunicó UTA Salta. De esta manera, queda sin efecto la adhesión provincial al paro nacional que había sido confirmada horas antes.

El conflicto continúa abierto. Según informó el gremio, la parte empresaria asumió el compromiso de presentar una respuesta concreta durante la próxima semana ante el reclamo salarial de los trabajadores.

Las partes volverán a reunirse el jueves 20 de agosto, a las 12, de manera presencial en el Ministerio de Trabajo, en Buenos Aires. “Seguimos firmes, esperando propuestas reales y sin bajar los brazos”, señalaron desde UTA.

El gremio había anunciado la medida ante la falta de avances en las negociaciones salariales. Los trabajadores llevan tres meses sin nuevos acuerdos, luego de haber percibido el último incremento en abril, y reclaman actualmente una recomposición de $230 mil.

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