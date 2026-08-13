Ciencia en la Puna: QUBIC avanza y LLAMA espera recursos

Los proyectos científicos QUBIC y LLAMA, instalados en la Puna salteña, avanzan a ritmos distintos en medio de las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema científico nacional.

Así lo explicó en Pelo y Barba, Livio Gratton, doctor en Ingeniería Espacial y referente de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta, quien señaló que QUBIC ya comenzó a obtener datos experimentales, mientras que LLAMA todavía no logró completar el ensamblaje de sus equipos.

Ambos proyectos se encuentran en Alto Chorrillos, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. La altura permite reducir las interferencias atmosféricas y mejorar la captación de las señales provenientes del espacio.

Gratton destacó que la Provincia de Salta facilitó tierras, caminos, infraestructura y asistencia logística para sostener las iniciativas, además de realizar gestiones ante organismos nacionales. Sin embargo, aclaró que Salta no es propietaria de LLAMA, un proyecto de cooperación científica entre Argentina y Brasil.

El científico cuestionó además la lentitud de las respuestas desde Nación. Según explicó, los recortes y cambios en la estructura del sistema científico impactaron sobre el ritmo de ejecución, especialmente en LLAMA, que avanzó poco durante los últimos años.

En contraste, QUBIC logró sostener su desarrollo con aportes de organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras instituciones participantes. El instrumento ya funciona de manera preliminar y toma datos para probar una tecnología destinada a detectar señales extremadamente débiles vinculadas con los primeros momentos del universo.

LLAMA, en cambio, todavía espera completar su instalación. Sus componentes ya fueron trasladados hasta la Puna, pero el observatorio aún no comenzó a generar información científica.

Desde el área provincial sostienen que el desafío ahora es garantizar continuidad presupuestaria y respuestas más rápidas para que la infraestructura instalada pueda traducirse en investigación, desarrollo tecnológico y formación de nuevos científicos en Salta.