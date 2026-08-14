“Inventamos candidatos que no sirven para nada”: advierten por la crisis de los partidos en Salta

El exinterventor judicial del PJ Salta, José Luis Napoleón Gambetta, vinculó la falta de formación política con la crisis de los partidos en la provincia.
 
Cara a Cara14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

GAMBETTA 1

La falta de partidos políticos sólidos en Salta terminó afectando la formación de dirigentes y la calidad de los candidatos que llegan a ocupar cargos públicos. Ese fue el diagnóstico de José Luis Napoleón Gambetta, exinterventor judicial del PJ Salta, quien advirtió que la fragmentación partidaria dejó estructuras cada vez más débiles.

En el programa Cara a Cara con Mario Ernesto Peña, Gambetta fue contundente: sostuvo que “en Salta no hay partidos políticos, están los nombres” y aseguró que, sin espacios donde formar cuadros, discutir programas y capacitar jóvenes, aparecen candidatos sin preparación.

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“Inventamos candidatos que no sirven para nada”

El exinterventor puso como ejemplo al justicialismo salteño, que durante años se fragmentó en agrupaciones más pequeñas y perdió capacidad para ordenar y formar su dirigencia.

¿De dónde sacamos los candidatos? Entonces inventamos candidatos que no sirven para nada”, cuestionó. También apuntó a dirigentes que llegan al Concejo Deliberante y a la Cámara de Diputados sin saber, según afirmó, qué función deben cumplir.

El PJ busca reconstruirse desde las elecciones

Gambetta sostuvo que la única manera de recuperar un partido político es volver a darle vida interna, autoridades y participación electoral. Esa fue, explicó, una de las razones por las que aceptó la intervención judicial del PJ Salta.

La convocatoria a elecciones internas del 2 de agosto permitió, según relató, recuperar participación de afiliados en el interior provincial y culminó con la presentación de 24 listas. Para Gambetta, ese proceso marcó el inicio de una reconstrucción partidaria después de años de dispersión.

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