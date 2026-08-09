Jugueterías en alerta: caen las ventas y el NOA aparece entre las regiones más golpeadas

La industria del juguete llega al Día del Niño en un escenario complejo, marcado por la caída del consumo, el exceso de stock y el ajuste de fabricantes y comercios. Durante el primer semestre del año, las ventas retrocedieron un 10% y las expectativas están puestas ahora en las promociones y descuentos que puedan impulsar las compras en los últimos días previos a la celebración.

Según informó Infobae, a partir de datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), el impacto no es igual en todo el país. Mientras Neuquén mantiene un buen nivel de actividad, Mendoza, el NEA y el NOA aparecen entre las regiones más golpeadas, donde además el contrabando agrega presión sobre los comercios formales.

La preocupación aumenta porque el Día del Niño representa alrededor del 60% de las ventas anuales del sector. Por eso, el comportamiento del consumo durante los últimos días antes del domingo 16 de agosto será determinante para buena parte de las jugueterías y fabricantes.

El menor poder adquisitivo también modificó las decisiones de compra. Los consumidores buscan principalmente ofertas, promociones bancarias y productos económicos. En los comercios relevados, el ticket promedio general ronda los $25.000, aunque existen alternativas desde valores considerablemente menores.

A la caída del consumo se suma la competencia de las compras puerta a puerta y la venta ilegal. Desde la Cámara también plantearon preocupación por la seguridad de algunos juguetes adquiridos mediante plataformas internacionales y señalaron que una compra de prueba realizada en Temu detectó incumplimientos en gran parte de los productos analizados.

El escenario también golpea a la producción nacional. Actualmente cinco fábricas se encuentran en proceso de cierre y la industria trabaja con alrededor del 30% de su capacidad instalada. Algunas empresas comenzaron incluso procesos de reconversión para pasar de fabricar a importar productos.

Con este panorama, el sector apuesta todas sus fichas a los días previos al Día del Niño. Las promociones y descuentos aparecen como las principales herramientas para intentar revertir un semestre negativo, en una fecha que puede resultar decisiva para el balance anual de las jugueterías.