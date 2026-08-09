Estado de rutas en Salta: un profundo socavón obliga a extremar la precaución en la RN 51

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Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables con precaución este domingo 9 de agosto, con distintos puntos que requieren especial atención por el estado de la calzada, trabajos viales y presencia de polvo en suspensión.

Uno de los sectores más delicados se encuentra en la Ruta Nacional 51, donde se advierte sobre un socavón de gran profundidad antes de llegar a San Antonio de los Cobres. El corredor permanece habilitado, pero se solicita circular con mucha precaución.

Baches y obras en la RN 34

La Ruta Nacional 34 también presenta dificultades. Entre Pichanal y Embarcación hay baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares, además de maquinaria sobre la calzada a la altura del kilómetro 1341.

Entre Embarcación y General Mosconi se reportan grandes baches, calzada irregular y tránsito de camiones. El tramo Tartagal-Salvador Mazza requiere todavía mayor precaución por el deterioro de la ruta y la falta de mantenimiento.

Precaución en las rutas 40 y 33

La Ruta Nacional 40 registra maquinaria pesada, pozos, calamina y tareas de mantenimiento en distintos sectores. Entre Cachi y La Poma hay calamina intensa, mientras que entre Quebrada de las Flechas y Angastaco existe un desvío por trabajos para recuperar el terraplén.

En la Ruta Provincial 33, se recomienda circular entre las 9 y las 16 horas. Hay riesgo de neblina y escarcha durante las primeras y últimas horas del día, además de calamina entre los kilómetros 44 y 57 y presencia de animales en la Quebrada de Escoipe.

Otros puntos para tener en cuenta

La RN 9/34 presenta trabajos y baches en distintos sectores de Metán, mientras que en la RN 16 se pide extremar la precaución a la altura del arroyo Matorras, kilómetro 622, por tránsito pesado y deterioro de la calzada.

El reporte advierte que las condiciones pueden modificarse según la situación meteorológica, por lo que el estado de los corredores debe verificarse antes de iniciar un viaje.