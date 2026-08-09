La Caldera quedó aislada y reavivó el reclamo por una vía alternativa

El siniestro vial que obligó a cortar la Ruta Nacional 9 volvió a poner sobre la mesa un problema que La Caldera arrastra desde hace tiempo: la dependencia de una sola vía de acceso y salida.

En Que Domingo por Aries, el intendente Diego Sumbay explicó que, ante el bloqueo total de la ruta, el municipio evaluó habilitar un camino alternativo por la zona del río, utilizado habitualmente por camiones y maquinaria pesada.

“Tenemos una sola ruta de acceso, una sola ruta de salida”, resumió Sumbay.

El jefe comunal detalló que existen trazas que comunican distintos sectores por la zona del río, pero no están acondicionadas de manera estable para todo tipo de vehículos.

Según explicó, los autos de menor porte pueden encontrar mayores dificultades, ya que se trata de caminos usados principalmente por camiones vinculados a la actividad de áridos.

Sumbay recordó que en temporadas anteriores hubo trabajos conjuntos con Vialidad de la Provincia para mejorar esos sectores, aunque las lluvias terminan deteriorándolos.

La intención del municipio es avanzar hacia una vía alternativa permanente, que permita reducir la dependencia de la RN 9 y también evitar la zona de cornisa durante episodios de riesgo.