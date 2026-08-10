UIF cambia los controles sobre compraventas de inmuebles de alto valor

La nueva normativa modifica las obligaciones de información para determinadas operaciones y comenzará a aplicarse durante este año.
Argentina10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Unidad de Información Financiera modificó los controles sobre determinadas operaciones inmobiliarias de alto valor y estableció nuevas obligaciones de información.

El cambio quedó establecido mediante la Resolución 93/2026 de la UIF, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

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La norma dispone que deberán reportarse las inscripciones de compraventa de inmuebles que superen los 750 salarios mínimos, vitales y móviles, además de las donaciones y determinadas operaciones constituidas mediante actos realizados en el extranjero.

Los reportes deberán remitirse mensualmente y el nuevo régimen comenzará a regir a los 90 días de su publicación. Las presentaciones bajo el nuevo esquema comenzarán en noviembre de 2026.

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