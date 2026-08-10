Belgrano Cargas: el Gobierno cambió las reglas de la privatización

El Gobierno nacional modificó el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística, al establecer un nuevo destino para el dinero obtenido por la venta de material ferroviario.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La norma dispone que los fondos provenientes de los remates de material rodante y de los bienes incluidos en los contratos de concesión serán asignados a un fideicomiso con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios.

Además, el Ministerio de Economía deberá determinar el precio de venta de los equipos incluidos en las concesiones. Como valor mínimo deberá utilizar la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El proceso contempla la venta del material rodante y la concesión de las vías, inmuebles aledaños y talleres ferroviarios.