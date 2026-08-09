San Cayetano: qué calles estarán cortadas por la procesión de este domingo

La procesión en honor a San Cayetano modificará este domingo la circulación en la zona de plaza España, donde se aplicarán cortes, desvíos y retenciones temporales durante buena parte de la jornada.

El operativo comenzó a las 9, con el despeje de calzada en todo el circuito. Por ese motivo, se pidió a los vecinos y automovilistas no dejar vehículos estacionados sobre las calles incluidas en el recorrido.

Cómo será el recorrido

La procesión comenzará a las 16 desde inmediaciones del Templete de San Cayetano y avanzará por avenida Juan XXIII, Ameghino, Pedernera, Alsina, Coronel Suárez y Guerra Gaucha, antes de regresar al sector de plaza España.

Durante el paso de los fieles se aplicarán retenciones temporales para acompañar el recorrido y ordenar el tránsito.

Dónde habrá cortes fijos

Los cortes principales estarán ubicados en:

acceso al Templete por Guerra Gaucha;

Alsina y Coronel Suárez;

Alsina y Pedernera;

Coronel Suárez, en el sector sur de plaza España.

La recomendación para quienes deban circular por la zona es elegir vías alternativas y extremar la precaución durante el desarrollo de la procesión.