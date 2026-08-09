Secundario para adultos en Salta: inscripciones abiertas hasta el 31 de agosto

Las inscripciones para iniciar, retomar o finalizar el secundario a través de los Bachilleratos para Personas Adultas (BSPA) y los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) permanecerán abiertas en Salta hasta el 31 de agosto.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años y ofrece más de 80 alternativas de formación, con cursado cuatrimestral y organizado por módulos.

Qué título se obtiene

Quienes completen la trayectoria acceden al título de bachiller, según la orientación elegida, junto con una doble certificación vinculada al mundo del trabajo.

Entre las orientaciones disponibles figuran Economía y Administración, Humanidades y Ciencias Sociales, Informática, Ciencias Naturales, Arte-Danzas y Arte-Artes Visuales.

Requisitos para inscribirse

Para ingresar a BSPA o CENS se debe tener 18 años cumplidos o cumplirlos durante el cursado del módulo, además de presentar certificado de terminalidad de estudios primarios con séptimo grado aprobado y fotocopia del DNI.

También se exige el pase definitivo. De manera provisoria, puede presentarse una certificación de pase en trámite acompañada por una copia simple del libro matriz.

Dónde consultar

Las consultas pueden realizarse a través del correo [email protected] o mediante las redes sociales oficiales de la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.