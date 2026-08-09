Fuerte caída en el consumo masivo: seis de siete rubros pyme vendieron menos en julio

El agotamiento del aguinaldo y el impacto de las tarifas invernales profundizaron la cautela del consumidor. Seis de los siete rubros analizados sufrieron bajas en la comparación interanual.
 
Argentina09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

textil

Durante el mes de julio, el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas registró un descenso interanual del 3,8%, una retracción intermensual del 2,1% y un acumulado negativo del 2,7% en lo que va del año. Tal como consignó Noticias Argentinas a partir de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la demanda se acotó a la adquisición de alimentos básicos, remedios e insumos de reposición inmediata.

images?q=tbn:ANd9GcREyaA_f1kSuM9YdU--dRHFljR31t30LGLp7ArOhwyeIg&s=10Una de cada tres personas vive con una enfermedad crónica, según la OCDE

El análisis por sectores expuso desplomes en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). La única variante en terreno positivo fue Ferretería y materiales para la construcción, que creció un 1%. En contraste con los locales físicos, las operaciones digitales realizadas por comercios tradicionales mostraron un incremento interanual del 14,9%.

Frente a la compresión de márgenes por mayores costos de reposición y logística, la percepción empresarial se deterioró: el 44,5% de los comerciantes definió su escenario operativo como desfavorable. Además, un 61,5% de las firmas consideró que la coyuntura actual resulta adversa para concretar nuevas inversiones de capital, priorizando el sostenimiento del flujo de caja.

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