Fuerte caída en el consumo masivo: seis de siete rubros pyme vendieron menos en julio

Durante el mes de julio, el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas registró un descenso interanual del 3,8%, una retracción intermensual del 2,1% y un acumulado negativo del 2,7% en lo que va del año. Tal como consignó Noticias Argentinas a partir de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la demanda se acotó a la adquisición de alimentos básicos, remedios e insumos de reposición inmediata.

El análisis por sectores expuso desplomes en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). La única variante en terreno positivo fue Ferretería y materiales para la construcción, que creció un 1%. En contraste con los locales físicos, las operaciones digitales realizadas por comercios tradicionales mostraron un incremento interanual del 14,9%.

Frente a la compresión de márgenes por mayores costos de reposición y logística, la percepción empresarial se deterioró: el 44,5% de los comerciantes definió su escenario operativo como desfavorable. Además, un 61,5% de las firmas consideró que la coyuntura actual resulta adversa para concretar nuevas inversiones de capital, priorizando el sostenimiento del flujo de caja.