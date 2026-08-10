Defensa designó a una directora que no reúne los requisitos mínimos del cargo

El Ministerio de Defensa designó a María Cecilia Carrizo como directora de Gestión Presupuestaria y Contable, pese a que la propia norma reconoce que no reúne los requisitos mínimos establecidos para el cargo.

La medida fue publicada este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la República Argentina, a través de la Resolución 533/2026 del Ministerio de Defensa.

Carrizo fue nombrada con carácter transitorio desde el 13 de julio y por 180 días hábiles, con categoría Nivel B, Grado 0 y el correspondiente suplemento por Función Ejecutiva Nivel III.

El artículo primero de la resolución establece expresamente que la designación se realiza con “autorización excepcional” porque la funcionaria no reúne los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del convenio del Sistema Nacional de Empleo Público.

El cargo deberá ser cubierto posteriormente mediante los requisitos y sistemas de selección establecidos por la normativa vigente.