Qué barrios de Salta están sin luz este domingo por trabajos de EDESA

Numerosos oyentes se comunicaron durante la mañana de este domingo con la redacción de Aries para advertir por la falta de energía eléctrica en distintos barrios de la zona sur de la ciudad de Salta.

El corte corresponde a trabajos programados por EDESA que comenzaron a las 7 y tienen una duración prevista de cinco horas, por lo que el servicio debería normalizarse alrededor del mediodía, de acuerdo con el cronograma informado por la empresa.

Qué barrios están afectados

La interrupción alcanza a sectores de Ampliación San Calixto, zona rural de Scalabrini Ortiz, urbanización San Genaro, El Círculo 1, 2 y 3, Los Gremios, 312 Viviendas, Finca Valdivia, 16 de Julio, Calchaquí, Villa Lavalle, Apolinario Saravia, Sta. Rita Sur y Morosini, además de zonas aledañas.

EDESA informó que el motivo de la interrupción es la renovación de la red de media y baja tensión.

El corte programado es independiente del inconveniente registrado durante la madrugada en La Calderilla, donde un siniestro vial derribó una columna de media tensión y provocó la interrupción del suministro en La Caldera, La Calderilla y Campo Alegre.