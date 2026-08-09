Procesión de San Cayetano: qué líneas de SAETA tendrán desvíos este domingo

Los cambios regirán mientras avance la celebración religiosa y también incluirán reubicaciones temporales de paradas en distintos sectores.
 
Salta09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SAN CAYETANO (4)

La procesión en honor a San Cayetano obligará este domingo a modificar el recorrido de varias líneas de SAETA en la ciudad de Salta. El esquema especial funcionará durante el desarrollo de la misa y el paso de los fieles.

Los cambios alcanzarán a las líneas 3A, 3 Troncal, 4E, 7 San Lorenzo y 5A, con desvíos tanto hacia el centro como hacia los barrios del oeste y norte.

Cómo circulará la línea 3A

Hacia el centro, la 3A irá por avenida Savio, avenida Arenales, República de Siria y avenida Entre Ríos, donde retomará su recorrido habitual.

En sentido oeste utilizará Entre Ríos, Ibazeta, 12 de Octubre, Junín, avenida Arenales, Circunvalación Oeste, avenida Perón y avenida Savio.

Entre las paradas alternativas aparecen avenida Savio frente a Supermercado Día, Arenales y Posta de Yatasto, Ibazeta a la altura de Alsina y la dársena de avenida Arenales detrás de la estación Shell.

operativo-san-cayetano-2023-4-1024x576San Cayetano: qué calles estarán cortadas por la procesión de este domingo

Cambios en la Troncal

La línea 3 Troncal, hacia el norte, circulará por avenida Savio, avenida Perón, Arenales, Pedernera, O'Higgins, República de Siria y Necochea.

Hacia el oeste tomará Entre Ríos, Ibazeta, 12 de Octubre, Dr. Luis Güemes, Arenales, Circunvalación Oeste, Perón y avenida Savio.

4E y 7 San Lorenzo

En dirección al centro, ambas líneas circularán por avenida Perón, Arenales, República de Siria y Entre Ríos.

Hacia San Lorenzo utilizarán Entre Ríos, Ibazeta, 12 de Octubre, Dr. Luis Güemes y avenida Arenales.

Línea 5A

La 5A, en sentido hacia el centro, modificará su recorrido por Coronel Suárez, Rivadavia y República de Siria. La parada prevista estará en Coronel Suárez y Rivadavia.

Una vez finalizada la procesión, las líneas y paradas volverán a su recorrido y ubicación habitual.

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