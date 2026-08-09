Procesión de San Cayetano: qué líneas de SAETA tendrán desvíos este domingo
La procesión en honor a San Cayetano obligará este domingo a modificar el recorrido de varias líneas de SAETA en la ciudad de Salta. El esquema especial funcionará durante el desarrollo de la misa y el paso de los fieles.
Los cambios alcanzarán a las líneas 3A, 3 Troncal, 4E, 7 San Lorenzo y 5A, con desvíos tanto hacia el centro como hacia los barrios del oeste y norte.
Cómo circulará la línea 3A
Hacia el centro, la 3A irá por avenida Savio, avenida Arenales, República de Siria y avenida Entre Ríos, donde retomará su recorrido habitual.
En sentido oeste utilizará Entre Ríos, Ibazeta, 12 de Octubre, Junín, avenida Arenales, Circunvalación Oeste, avenida Perón y avenida Savio.
Entre las paradas alternativas aparecen avenida Savio frente a Supermercado Día, Arenales y Posta de Yatasto, Ibazeta a la altura de Alsina y la dársena de avenida Arenales detrás de la estación Shell.
Cambios en la Troncal
La línea 3 Troncal, hacia el norte, circulará por avenida Savio, avenida Perón, Arenales, Pedernera, O'Higgins, República de Siria y Necochea.
Hacia el oeste tomará Entre Ríos, Ibazeta, 12 de Octubre, Dr. Luis Güemes, Arenales, Circunvalación Oeste, Perón y avenida Savio.
4E y 7 San Lorenzo
En dirección al centro, ambas líneas circularán por avenida Perón, Arenales, República de Siria y Entre Ríos.
Hacia San Lorenzo utilizarán Entre Ríos, Ibazeta, 12 de Octubre, Dr. Luis Güemes y avenida Arenales.
Línea 5A
La 5A, en sentido hacia el centro, modificará su recorrido por Coronel Suárez, Rivadavia y República de Siria. La parada prevista estará en Coronel Suárez y Rivadavia.
Una vez finalizada la procesión, las líneas y paradas volverán a su recorrido y ubicación habitual.