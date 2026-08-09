No aparecen $4 billones del Tesoro y Bausili respondió: “En algún lado están”
Economía09/08/2026Ivana Chañi
Consultoras y operadores detectaron fuertes movimientos en las cuentas del Tesoro que no pudieron reconstruir con precisión. El presidente del BCRA sostuvo que corresponde a Economía explicar dónde permanecieron los fondos.
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