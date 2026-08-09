No aparecen $4 billones del Tesoro y Bausili respondió: “En algún lado están”

Las cuentas del Tesoro en el Banco Central quedaron bajo observación después de que analistas detectaran movimientos por miles de millones de pesos y fuertes variaciones en depósitos en dólares. Uno de los principales interrogantes surgió por unos $4 billones obtenidos en una licitación de deuda que no aparecieron inmediatamente depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA.

De acuerdo con La Política Online, una parte de esos pesos fue apareciendo posteriormente, mientras entre operadores circuló la hipótesis de que pudieron permanecer temporalmente en bancos comerciales. También se registraron variaciones en los depósitos en dólares del Tesoro en jornadas de tensión cambiaria, lo que alimentó dudas sobre posibles intervenciones para contener la cotización.

Consultado por los fondos, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la explicación corresponde al Tesoro y descartó que hayan desaparecido: “Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están”. El episodio aumentó la atención del mercado sobre cómo se administra la liquidez entre Economía, los bancos y el BCRA.