No aparecen $4 billones del Tesoro y Bausili respondió: “En algún lado están”

Consultoras y operadores detectaron fuertes movimientos en las cuentas del Tesoro que no pudieron reconstruir con precisión. El presidente del BCRA sostuvo que corresponde a Economía explicar dónde permanecieron los fondos.
Economía09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

6a750a8eec045_940_529!

Las cuentas del Tesoro en el Banco Central quedaron bajo observación después de que analistas detectaran movimientos por miles de millones de pesos y fuertes variaciones en depósitos en dólares. Uno de los principales interrogantes surgió por unos $4 billones obtenidos en una licitación de deuda que no aparecieron inmediatamente depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA.

De acuerdo con La Política Online, una parte de esos pesos fue apareciendo posteriormente, mientras entre operadores circuló la hipótesis de que pudieron permanecer temporalmente en bancos comerciales. También se registraron variaciones en los depósitos en dólares del Tesoro en jornadas de tensión cambiaria, lo que alimentó dudas sobre posibles intervenciones para contener la cotización.

Vacuna-SarampionAmérica enfrenta el mayor brote de sarampión en más de 20 años

Consultado por los fondos, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la explicación corresponde al Tesoro y descartó que hayan desaparecido: “Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están”. El episodio aumentó la atención del mercado sobre cómo se administra la liquidez entre Economía, los bancos y el BCRA.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail