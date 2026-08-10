Hidroeléctricas de Santiago del Estero: Nación avanza con una nueva concesión

El Gobierno nacional avanzará con una nueva licitación del Complejo Hidroeléctrico Río Hondo y la Central Hidroeléctrica Los Quiroga, ubicados en Santiago del Estero.

La medida surge de la Resolución 198/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina. La Nación manifestó su intención de otorgar nuevamente las concesiones mediante un proceso competitivo nacional e internacional.

Mientras se desarrolla el proceso, la actual concesionaria podrá continuar con la operación hasta el 15 de diciembre de 2026, siempre que adhiera a las condiciones fijadas por Energía.

Entre ellas figura una garantía de cumplimiento contractual de al menos $5 millones, además del mantenimiento del régimen de regalías correspondiente a Santiago del Estero.

Si la empresa no acepta la extensión, deberá continuar operando durante un período mínimo de 90 días para garantizar la continuidad de la generación eléctrica.