Boletín Oficial: nuevas designaciones excepcionales en Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales sumó una serie de designaciones y asignaciones de funciones que quedaron exceptuadas de las restricciones vigentes para nuevas incorporaciones en el Estado nacional.

Las medidas fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina a través de distintas resoluciones de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de Jefatura de Gabinete.

Entre los nombramientos aparece Néstor Gabriel Arriola como intendente del Parque Nacional Copo, cuya designación quedó expresamente exceptuada de las restricciones del Decreto 934/2025.

También fueron alcanzados por excepciones una asignación para la Dirección General de Administración, el nombramiento del intendente de la Reserva Natural Estricta San Antonio y la designación de Guillermo Eduardo Díaz Cornejo como jefe de Gabinete de Parques Nacionales.

El Decreto 934/2025 había establecido restricciones para nuevas designaciones y contrataciones en la Administración Pública Nacional desde el 1 de enero de 2026, aunque contempla excepciones específicas.