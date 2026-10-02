La libertad de León XIV frente al poder: “Tiene que anunciar el Evangelio y punto”

Monseñor Mario Antonio Cargnello definió al papa León XIV como un hombre con una fuerte “libertad interior” y destacó su capacidad para mantener independencia frente al poder político, incluso tratándose del gobierno de su propio país.

El arzobispo desarrolló esa mirada durante la entrevista que le concedió a Mario Ernesto Peña en Cara a Cara. Para Cargnello, una de las claves está en la formación religiosa del Pontífice dentro de la Orden de San Agustín: “Este Papa tiene la ventaja de que goza de una gran libertad interior”, sostuvo.

Como ejemplo, Cargnello aludió a las diferencias entre León XIV y la administración del presidente estadounidense Donald Trump y atribuyó al Papa una posición crítica frente al Gobierno estadounidense. Su explicación fue terminante: “Él sabe que tiene que anunciar el Evangelio y punto”.

Esa independencia, según el arzobispo salteño, también explica que León XIV coloque en primer plano temas como la discapacidad, la vulnerabilidad y la defensa de la dignidad humana aun cuando puedan generar lecturas políticas.

Para Cargnello, el Pontífice parte de una concepción que considera valiosa a la persona “desde que está en el vientre de la madre hasta que se muere”, con una atención particular sobre quienes atraviesan enfermedad o discapacidad.