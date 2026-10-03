Doble alerta amarilla en Salta: Zonda, tormentas, granizo y ráfagas de hasta 100 km/h

La provincia de Salta permanece este sábado 3 de octubre bajo doble alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos, con sectores donde las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

La alerta por tormentas alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y Rivadavia. Se esperan precipitaciones localmente intensas, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros, ráfagas de entre 50 y 70 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo. El aviso tiene vigencia durante este sábado hasta las 23:59.

En paralelo, rige una alerta por viento Zonda y viento fuerte. En los Valles, que comprenden sectores de Cachi, La Poma, Molinos, La Caldera, Chicoana, San Carlos y Rosario de Lerma, se prevén velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h.

En la Puna y zonas cordilleranas de Los Andes, Cachi, Molinos y La Poma, el viento podría alcanzar entre 50 y 70 km/h, con ráfagas de hasta 100 km/h. Para el resto de Salta se anticipan vientos de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h.

Defensa Civil recomendó evitar actividades al aire libre durante los fenómenos, asegurar objetos que puedan ser desplazados, no circular por calles inundadas ni cruzar ríos o alcantarillas, conducir con extrema precaución ante la posible reducción de visibilidad y evitar quemas por el riesgo de propagación del fuego.

Ante emergencias se puede recurrir al 911 o a Defensa Civil al 103.