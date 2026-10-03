Argentina recibe a Burkina Faso en el Monumental: hora y TV del amistoso

Argentina enfrentará este sábado 3 de octubre a Burkina Faso, desde las 21, en el estadio Monumental. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TV Pública y TyC Sports.

El equipo de Lionel Scaloni llega después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y continúa con las pruebas de una nueva etapa del seleccionado. Entre los nombres destacados aparecen Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian “Cuti” Romero y Alexis Mac Allister.

Burkina Faso, dirigido por Amir Abdou, viene de vencer 1-0 a República Centroafricana en Marruecos. ESPN remarca que nunca disputó una Copa del Mundo de mayores y que no registra antecedentes oficiales frente a la Argentina.

El amistoso forma parte de la serie de partidos posteriores al Mundial 2026 y antecede al encuentro que la Selección disputará el martes frente a Benín.