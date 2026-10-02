Cargnello prepara su salida de Salta: “Hay que dejar el campo para que trabaje tranquilo el nuevo obispo”

En una extensa entrevista con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, habló de la etapa que imagina una vez que deje la conducción de la Arquidiócesis y explicó que no pretende permanecer en Salta después de la llegada de su sucesor.

“Me parece que me tengo que ir porque hay que dejar el campo para que trabaje tranquilo el nuevo obispo”, afirmó Cargnello.

El arzobispo señaló que presentará su renuncia próximamente y que, una vez iniciado el proceso, los tiempos quedarán en manos del Papa.

Su proyecto personal es regresar a Catamarca y radicarse en un pequeño pueblo ubicado a unos 20 kilómetros de la capital provincial. Allí espera construir una casa cerca de una capilla y continuar colaborando como sacerdote, asistiendo a la comunidad y ayudando a otros curas de localidades cercanas.

Durante la charla, Cargnello también evitó hacer un balance grandilocuente de sus años en Salta. Ante la pregunta de Peña sobre qué provincia encontró y cuál deja, respondió que nunca buscó “dejar una marca”, sino cumplir con lo que entendió como su misión pastoral en cada etapa.