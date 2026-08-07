Reelección de Sáenz: un consultor advirtió sobre la “zona gris” que puede definir 2027

El consultor político Carlos Fara analizó una eventual nueva candidatura de Gustavo Sáenz durante el programa Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, y consideró que la Constitución provincial deja un margen de interpretación que podría resultar decisivo. “Cuando no tenés el explícito impedimento, el gris te habilita”, sostuvo.

Fara diferenció el caso salteño de antecedentes como los de Tucumán y San Juan y señaló que la discusión podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También recordó que la Justicia provincial ya avaló una interpretación favorable, aunque consideró que todavía resta conocer qué ocurriría ante una revisión nacional.

El peso político de Sáenz en el Norte

Más allá de la discusión constitucional, el consultor destacó a Sáenz como una figura que sobresale entre los gobernadores del Norte por su carisma, perfil popular y habilidad política. También señaló que mantiene una relación de negociación con el Gobierno nacional que le otorga margen de maniobra para gestionar los intereses de Salta.

Fara advirtió, sin embargo, que el escenario de los gobernadores dialoguistas depende también de la situación nacional: cuando la economía se deteriora, explicó, el malestar social termina afectando tanto al Presidente como a los mandatarios provinciales.