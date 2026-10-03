Agua, lodo y derrumbes complican las rutas de Salta: hay pasos lentos y demoras de hasta 30 minutos

Las lluvias, el barro y los desprendimientos complican este sábado 3 de octubre la circulación por distintos puntos de la provincia. El reporte actualizado a las 7:45 marca problemas principalmente en rutas nacionales 68 y 9 y en las provinciales 33 y 44, aunque los sectores afectados continúan habilitados con restricciones.

En la Ruta Nacional 68, a la altura del paraje San Vicente, hay agua y lodo sobre la calzada, visibilidad reducida por precipitaciones y tránsito a paso lento. Sobre la Ruta Nacional 9, hacia La Candelaria, también se registra acumulación de agua y barro, con posibilidad de desvíos temporarios si se producen nuevos desbordes.

Una de las situaciones más delicadas aparece sobre la Ruta Provincial 33, a la altura de El Nogalar, donde un desmoronamiento provocó la caída de material sobre la calzada. El tránsito se realiza por un solo carril y con paso alternado bajo coordinación del personal presente en el lugar.

También hay complicaciones en la Ruta Provincial 44, kilómetro 22, donde solo permanece habilitado un carril. El paso es alternado, con esperas estimadas entre 20 y 30 minutos y restricciones para vehículos de mayor peso.

A esto se suman trabajos sobre la RN 9 en La Caldera, obras y maquinaria en distintos tramos nacionales y sectores con animales sueltos, baches, calamina y banquinas irregulares en rutas provinciales.