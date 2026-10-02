Olmedo cuestionó a Sáenz por impuestos y tarifas y afirmó que “Macri ya pasó”

Alfredo Olmedo profundizó sus diferencias con el gobernador Gustavo Sáenz y buscó marcar con claridad el lugar que pretende ocupar La Libertad Avanza en el escenario político salteño. Durante una entrevista en Cara a Cara, por Aries, el dirigente libertario cuestionó la política económica provincial, acusó al oficialismo de intentar avanzar sobre su espacio y aseguró que el deterioro de la economía en Salta responde, en buena medida, a decisiones del Gobierno provincial.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la presión impositiva. Olmedo sostuvo que la situación económica de Salta es incluso más compleja que la del resto del país y atribuyó esa diferencia a la carga tributaria provincial. “En Salta está peor”, afirmó, antes de apuntar directamente contra los impuestos, las tarifas y la estructura del Estado.

En ese contexto, responsabilizó al gobernador por el valor de la energía eléctrica y por Ingresos Brutos. “¿De quién depende el aumento de la luz? Del gobernador”, sostuvo, y agregó que Salta tendría una de las tarifas eléctricas más caras del país. También cuestionó la existencia de cargos políticos y empleados estatales que, según afirmó, no cumplen funciones efectivas.

Para Olmedo, existe una contradicción entre el ajuste impulsado por Javier Milei a nivel nacional y la administración provincial. “Si el presidente Milei está haciendo un gran ajuste, un gran esfuerzo, ¿por qué en Salta no lo hacemos?”, planteó. A partir de ese argumento, sostuvo que el Gobierno salteño debería revisar gastos, impuestos y funcionamiento del aparato estatal.

Las críticas no se limitaron a la economía. El titular de LLA en Salta también sugirió que sectores vinculados al oficialismo provincial buscan ingresar o tener influencia dentro de La Libertad Avanza. Según expresó, el gobernador cuenta con una amplia estructura partidaria y el único espacio que no controla es el libertario.

“¿Por qué se meten en nuestro partido?”, preguntó Olmedo, al tiempo que aseguró que La Libertad Avanza tiene una conducción definida y que los conflictos internos son, en muchos casos, alimentados desde afuera. En ese sentido, intentó presentar al espacio como una fuerza política autónoma del saencismo y con capacidad para competir por fuera del armado oficialista.

Olmedo vinculó ese interés por LLA con el peso electoral que el espacio conserva en Salta. Señaló que las encuestas continúan mostrando una buena imagen del partido y de sus principales dirigentes, y sugirió que ese crecimiento explica los intentos de acercamiento o intervención de sectores externos.

A nivel nacional, el dirigente buscó también establecer una diferencia entre el actual proyecto libertario y el macrismo. La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri, reconoció al expresidente como un aliado importante, pero inmediatamente estableció un límite político: “Macri es un socio estratégico, pero Macri ya pasó”.

Olmedo sostuvo que las decisiones acertadas del gobierno de Cambiemos deben ser reconocidas y eventualmente replicadas, pero afirmó que también es necesario evitar los errores de aquella gestión. Recordó, en ese sentido, que durante la presidencia de Macri votó en contra de determinadas leyes de emergencia y reivindicó su propia autonomía política.

La definición busca ubicar a La Libertad Avanza como un proyecto con identidad propia, distinto tanto del oficialismo provincial como de las experiencias políticas anteriores de centroderecha. Para Olmedo, el liderazgo de Milei representa una etapa diferente y con una lógica de construcción que no debería quedar subordinada a dirigentes de ciclos anteriores.

Así, el referente libertario trazó dos fronteras políticas durante la entrevista. En Salta, profundizó su confrontación con Sáenz y responsabilizó al Gobierno provincial por impuestos, tarifas y gasto estatal. En el escenario nacional, reconoció a Macri como aliado, pero dejó en claro que considera agotada su etapa de liderazgo y ratificó que su alineamiento político está hoy con Javier Milei.