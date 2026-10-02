Olmedo aseguró que La Libertad Avanza buscará gobernar Salta en 2027

Alfredo Olmedo aseguró que La Libertad Avanza se prepara para disputar la Gobernación de Salta en 2027 y descartó que exista algún entendimiento con el oficialismo provincial para evitar una competencia electoral. “Nosotros para el 2027 no queremos ser oposición. Queremos ser gobierno. Y para eso nos estamos preparando”, afirmó en Cara a Cara, por Aries.

El dirigente libertario sostuvo que sería “muy inocente” pensar que el espacio no presentará candidato propio después de los resultados obtenidos en las últimas elecciones. Frente a las versiones sobre un eventual acuerdo con Gustavo Sáenz, fue categórico: “No hay ningún acuerdo”. Además, remarcó que La Libertad Avanza tiene conducción propia en la provincia y reivindicó el crecimiento electoral del espacio.

Olmedo también planteó que existe un desgaste de los gobiernos provinciales prolongados y aseguró que, a su criterio, la sociedad salteña no quiere un nuevo ciclo de continuidad. “La gente no quiere un tercer mandato”, sostuvo, y recordó las experiencias de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey para argumentar que los terceros períodos terminan generando deterioro político.

En ese marco, habló de la necesidad de construir un gobierno con dirigentes “adecuados” y con “solvencia ética”. Según expresó, el objetivo es ofrecer “un rumbo distinto” y sacar a la provincia de la situación de emergencia que, a su entender, dejaron las sucesivas administraciones.

Olmedo evitó anticipar nombres para ver quien conduciría La Libertad Avanza, pero aseguró que la definición llegará sobre el cierre de listas. Sin embargo, destacó especialmente a Emilia Orozco, a quien ubicó entre las principales figuras del espacio. “Orozco, lógicamente, representa a La Libertad Avanza mejor que nadie”, afirmó.

Aun así, aclaró que una eventual candidatura provincial de Orozco dependerá también de las decisiones de Javier Milei. Incluso planteó que el Presidente podría requerirla para continuar en el Senado o para ocupar otro lugar dentro del armado nacional. “Nosotros somos un equipo de trabajo”, señaló.

Olmedo insistió en que el objetivo central de La Libertad Avanza es llegar al Gobierno provincial y no limitarse a ocupar un rol opositor. “Queremos ser gobierno”, reiteró, dejando abierta la definición sobre quién encabezará la candidatura pero cerrando, al menos públicamente, cualquier posibilidad de que el espacio renuncie a competir por la Gobernación en 2027.