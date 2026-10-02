Un pacto social para salir de la crisis: Cargnello reclamó que “los que tienen más tienen que aportar”

“En una hora como esta tenemos que hacer una especie de pacto entre la sociedad”. Con esa definición, monseñor Mario Antonio Cargnello planteó la necesidad de una respuesta colectiva frente a las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país.

La definición surgió durante su conversación con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, cuando el conductor le preguntó por las políticas nacionales y la situación de las personas más vulnerables. Cargnello evitó reducir la discusión a una crítica al Ejecutivo y trasladó parte de la responsabilidad hacia quienes tienen mayores posibilidades económicas.

“También los que tienen más tienen que aportar a esta hora”, sostuvo. Y aclaró que no hablaba solamente de entregar una ayuda ocasional: puso como ejemplo la posibilidad de que particulares, empresas o sectores con recursos colaboren de manera sostenida con centros de rehabilitación y organizaciones que atienden a personas con discapacidad.

El arzobispo argumentó que una sociedad que asume esas responsabilidades adquiere además mayor autoridad para reclamar respuestas públicas. “Los argentinos tenemos que decir: de esta tenemos que salir juntos”, afirmó, aunque cerró la reflexión incorporando al Estado al reclamo: “También necesitamos que nos escuche”.