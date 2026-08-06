El tabaco pierde rentabilidad y golpea la economía de Chicoana

El tabaco sigue siendo el principal motor económico de Chicoana, pero la pérdida de rentabilidad de las últimas campañas comenzó a repercutir sobre buena parte de la actividad de la localidad. Así lo afirmó el intendente Esteban Ivetich en Día de Miércoles, al describir el complejo escenario que atraviesan los productores.

"Al productor no le ha quedado mucho margen. Esa es la realidad", resumió el jefe comunal al explicar que la inflación registrada entre 2023 y 2024, el incremento del costo de los insumos y el desfasaje entre esos aumentos y el precio del tabaco deterioraron la rentabilidad del sector.

A ese panorama económico se sumaron los problemas climáticos. Ivetich recordó que las últimas campañas estuvieron marcadas por el granizo, el amarillamiento de los cultivos y rindes inferiores a los esperados, factores que redujeron aún más los ingresos de los productores.

"Eso golpea directamente a la población general", sostuvo el intendente en Día de Miércoles, al señalar que la economía de Chicoana mantiene una fuerte dependencia de la actividad tabacalera.

Además, destacó que la amplia extensión territorial del municipio representa un desafío adicional para la gestión. Desde la Cuesta del Obispo hasta el dique Cabra Corral, y desde Osma hasta el río Rosario, cada paraje presenta necesidades propias, aunque todos comparten el impacto que genera la evolución de la principal actividad productiva de Chicoana.