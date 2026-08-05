San Cayetano: organizan la Peña de los Trabajadores, pero falta el permiso

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Un grupo de vecinos, artistas y trabajadores del sector de eventos impulsa una Peña de los Trabajadores para mantener viva la celebración por San Cayetano, luego de que este año no pudiera realizarse el histórico fogón por falta de presupuesto.

La propuesta está prevista para este viernes 7 de agosto, día del santo patrono del pan y el trabajo. La entrada sería libre y gratuita, aunque la organización todavía espera la autorización definitiva de la Municipalidad de Salta.

En Pelo y Barba, por Aries, el DJ y sonidista Daniel Rocha explicó que la iniciativa comenzó como una actividad pequeña y simbólica, pero creció con el interés de artistas y vecinos.

60 artistas se ofrecieron a actuar gratis

La idea inicial era colocar equipos de sonido y convocar a la comunidad para compartir canciones en honor a San Cayetano. Con el paso de los días, la propuesta sumó adhesiones y ya cuenta con 60 artistas inscriptos.

Rocha señaló que cantantes, músicos, coros parroquiales, animadores, DJ y técnicos se ofrecieron a participar sin cobrar.

“Lo hacemos de corazón por nuestro santo patrono. No se cobra entrada y nosotros tampoco recibimos ningún pago”, afirmó.

El objetivo es recuperar el espíritu de las antiguas cantatas y del Fogón de los Trabajadores, una celebración que durante años reunió a fieles y familias salteñas.

El evento todavía no está autorizado

La organización presentó una solicitud para realizar la peña en Plaza España, pero todavía debe completar el trámite municipal y obtener la inspección de Bomberos.

Rocha explicó que las autoridades plantearon reparos por la cantidad de personas que podría convocar el evento. Aunque no se anunciaron artistas de alcance nacional, la Municipalidad considera que la tradición vinculada con San Cayetano puede generar una asistencia masiva.

Bomberos deberá revisar el escenario y determinar las condiciones de seguridad y el aforo permitido. Recién después de ese control podrá emitirse la autorización definitiva.

Los anuncios en redes no son oficiales

El organizador aclaró que todavía no difundieron una convocatoria oficial porque esperan la resolución municipal.

Sin embargo, algunos artistas comenzaron a publicar sus propias imágenes promocionales y la noticia se extendió por las redes sociales.

Rocha aseguró que el equipo continúa con los trámites para poder concretar la actividad este viernes. “Estamos moviendo todo de nuestra parte y esperando que llegue la autorización”, señaló.