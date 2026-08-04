Precaución en la Ruta 51 por la rotura de un caño de agua

El inconveniente se registra a un kilómetro de San Antonio de los Cobres, en dirección a la Puna. Vialidad pidió reducir la velocidad para evitar daños y accidentes.
Municipios04/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Imagen ilustrativa

Vialidad Nacional solicitó transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 51, a un kilómetro de San Antonio de los Cobres, debido a la rotura de un caño de Aguas del Norte sobre la calzada.

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La empresa fue notificada para realizar la reparación. Mientras tanto, se recomienda disminuir la velocidad en el sector para evitar daños en los vehículos y garantizar la seguridad vial.

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