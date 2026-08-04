Precaución en la Ruta 51 por la rotura de un caño de agua

Cafayate destinará hasta $250 millones a un nuevo camión recolector
Ivana ChañiMunicipios04/08/2026
El municipio abrió una licitación para adquirir una unidad con caja compactadora. Las ofertas se conocerán el 14 de agosto.
Vialidad Nacional solicitó transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 51, a un kilómetro de San Antonio de los Cobres, debido a la rotura de un caño de Aguas del Norte sobre la calzada.
La empresa fue notificada para realizar la reparación. Mientras tanto, se recomienda disminuir la velocidad en el sector para evitar daños en los vehículos y garantizar la seguridad vial.