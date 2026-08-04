Precaución en la Ruta 51 por la rotura de un caño de agua

Imagen ilustrativa

Vialidad Nacional solicitó transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 51, a un kilómetro de San Antonio de los Cobres, debido a la rotura de un caño de Aguas del Norte sobre la calzada.

La empresa fue notificada para realizar la reparación. Mientras tanto, se recomienda disminuir la velocidad en el sector para evitar daños en los vehículos y garantizar la seguridad vial.