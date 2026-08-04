Cafayate destinará hasta $250 millones a un nuevo camión recolector

La Municipalidad de Cafayate abrió una licitación pública para adquirir un camión con caja compactadora de residuos, con un presupuesto oficial de hasta $250 millones.

La convocatoria fue publicada este martes en el Boletín Oficial de Salta mediante la Licitación Pública 02/2026, autorizada por la Resolución Municipal 197/2026.

Según la publicación oficial, la nueva unidad será destinada al fortalecimiento del servicio municipal de recolección de residuos sólidos urbanos.

El presupuesto contempla IVA, sellado, flete y patentamiento. El pliego tiene un costo de $900.000.

Cuándo se abrirán las ofertas

Las propuestas podrán presentarse hasta el 13 de agosto a las 10, mientras que la apertura de sobres se realizará el 14 de agosto de 2026, también a las 10, en la sede municipal de Cafayate.

El Boletín no informa cuándo se incorporará el vehículo al servicio ni cuál es el estado actual de la flota municipal.