El fuego volvió a golpear al Valle de Lerma y activó un amplio operativo de emergencia

El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo para combatir incendios de pastizales en distintos sectores del Valle de Lerma. A través de sus áreas operativas y en coordinación con organismos de emergencia, se llevaron adelante tareas para controlar los focos ígneos registrados en la región.

Uno de los procedimientos se realizó en un predio del Loteo La Gringa, sobre la ruta provincial 21. En el lugar trabajaron efectivos de la Brigada Forestal, Bomberos Voluntarios de Cerrillos y equipos municipales, quienes lograron extinguir el incendio que afectó aproximadamente dos hectáreas de pastizales.

Y debido a una alerta emitida por el Centro de Coordinación Operativa, personal de la Brigada Forestal acudió a un incendio de pastizales en un predio ubicado sobre la ruta provincial 24, a la altura de El Mollar, en cercanías de Rosario de Lerma. Luego de controlar las llamas, se constató que el fuego afectó una superficie aproximada de media hectárea.

En otro de los procedimientos, los equipos de emergencia intervinieron en Finca Las Palmas, sobre la ruta provincial 88, a la altura del kilómetro 4, en Cerrillos, donde se registró un incendio de importantes dimensiones en un predio utilizado para el acopio de rollos de paja de poroto. Debido a la cercanía de un gabinete de gas, el operativo se desarrolló con especial precaución para evitar que las llamas se propagaran y generaran una situación de mayor riesgo.

El siniestro pudo ser contenido a través de un amplio operativo en el que participaron Bomberos de la Policía, efectivos de los cuarteles de Bomberos Voluntarios del barrio Congreso Nacional, "Martín Albarracín", de El Carril y varias dotaciones del cuartel "Martín Miguel de Güemes", además de equipos municipales.

De esta manera se recomienda extremar las medidas de prevención para evitar incendios. En ese sentido, recomendaron no realizar quemas de pastizales, residuos ni restos de poda, como tampoco arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos.

Y ante la detección de un foco ígneo o cualquier situación de riesgo, los vecinos deben comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.