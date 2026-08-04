San Lorenzo se incorporará al Monotributo Unificado

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Lorenzo firmarán este miércoles, a las 10, en el Polo Tecnológico de San Lorenzo, el convenio de adhesión al Monotributo Unificado, en un acto del que participarán autoridades provinciales y municipales.

La incorporación del municipio permitirá que los pequeños contribuyentes alcancen una mayor simplificación en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al integrar en un único pago mensual los tributos nacionales, provinciales y municipales comprendidos en el régimen.

El Monotributo Unificado reúne en una sola gestión el Monotributo nacional, el Régimen Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas de la Provincia y la tasa municipal correspondiente. De esta manera, los contribuyentes reducen trámites administrativos, evitan gestiones duplicadas y simplifican el pago de sus obligaciones tributarias.

Esta herramienta forma parte de la política de modernización y simplificación tributaria que impulsa el Gobierno de la Provincia junto a los municipios, con el objetivo de facilitar la formalización de la actividad económica, mejorar la administración tributaria y brindar mayores beneficios a los contribuyentes.