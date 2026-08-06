Chicoana recibe turistas, pero los altos costos desalientan las estadías

Chicoana logró consolidarse como un destino turístico y cultural, pero todavía enfrenta un desafío central: conseguir que quienes visitan la localidad permanezcan más tiempo y se alojen en el pueblo.

El intendente Esteban Ivetich reconoció en Día de Miércoles que durante el Festival del Tamal muchas personas optaron por viajar y regresar en el día, en lugar de pasar la noche en Chicoana. Según explicó, una de las razones fue el elevado precio que pretendían cobrar algunos alojamientos particulares.

Los precios afectaron el pernocte

Ivetich señaló que algunas familias intentaron aprovechar la alta demanda con valores que terminaron desalentando la estadía. Frente a ese escenario, numerosos visitantes organizaron su viaje para asistir al festival y volver a sus lugares de origen esa misma noche.

“Fue un aprendizaje”, resumió el jefe comunal. Aseguró que el municipio acompañó la habilitación de casas familiares y trabajó para establecer parámetros mínimos de servicio y precios, aunque reconoció que algunas publicaciones realizadas a través de redes sociales quedaron fuera de los controles oficiales.

El desafío de convertir visitantes en huéspedes

El crecimiento de eventos como el Festival del Tamal y el carnaval permitió atraer a miles de personas y generar movimiento en comercios, restaurantes y emprendimientos. Sin embargo, la falta de una oferta suficiente y competitiva limita el impacto económico que podría producir el turismo.

Ivetich sostuvo que Chicoana necesita más inversiones en alojamiento y gastronomía. También advirtió que los emprendedores locales requieren acceso al crédito para ampliar la capacidad de recepción y mejorar los servicios.

El objetivo, planteó, ya no es solamente llevar visitantes a Chicoana, sino lograr que se queden, consuman y generen un mayor movimiento económico en la localidad.