Continúa la renovación de la calzada en Artigas y Avda. De las Américas

La Municipalidad continúa desarrollando obras de infraestructura vial en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, se realizan trabajos de hormigonado en la intersección de Artigas y avenida De las Américas, zona este.

La calzada presentaba daños y deformaciones que dificultaban la normal circulación en uno de los principales corredores de los barrios La Fama, El Milagro, Villa Mónica y El Jardín y el Parque Industrial.

Las tareas permitirán mejorar las condiciones de fluidez vehicular y brindar mayor seguridad y durabilidad a uno de los sectores de importante tránsito.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial que se ejecuta de manera progresiva en diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de mejorar la transitabilidad y generar corredores más seguros y accesibles para vecinos y conductores.