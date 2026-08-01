Ex lotes 55 y 14: avanzó la regularización de nueve parcelas

El acuerdo alcanzado en Santa Victoria Este avanza en la regularización de tierras y en el cumplimiento del fallo internacional por el caso Lhaka Honhat.
 
Municipios01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

24301-acuerdo

Nueve parcelas destinadas a familias criollas fueron demarcadas en los ex lotes fiscales 55 y 14, dentro de un sector de aproximadamente 3.800 hectáreas sin reclamos indígenas.

Las tareas incluyeron recorridos, georreferenciación de mejoras y delimitación de terrenos junto con pobladores locales. Luego se elaboró un mapa digital y se firmó un acta con los acuerdos alcanzados.

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La documentación servirá para confeccionar los croquis que deberán ser rubricados por las familias. El proceso busca avanzar en la regularización territorial y en el cumplimiento de la sentencia del caso Lhaka Honhat contra el Estado argentino.

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