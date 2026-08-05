El Papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre
El papa León XIV realizará un viaje apostólico a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira regional que incluirá también a Uruguay y Perú.
Durante su estadía en suelo argentino, el Santo Padre recorrerá los destinos de Buenos Aires, Córdoba y Luján, tras aceptar las invitaciones cursadas por las autoridades eclesiásticas y los jefes de Estado de las tres naciones.
Tal como consignó MDZ, el recorrido continental comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, continuará en la Argentina y finalizará en Perú, donde el pontífice permanecerá hasta el 17 de noviembre. La agenda completa responde a una gira de doce días por un total de once ciudades sudamericanas.
Hasta el momento, la Santa Sede no brindó precisiones sobre el orden de los eventos ni los recintos donde se desarrollarán las actividades oficiales, misas y reuniones diplomáticas. Se espera que la Oficina de Prensa del Vaticano difunda el cronograma detallado de los traslados y actos públicos en los próximos días.