Temporal en San Lorenzo: hubo voladuras de techos, árboles caídos y el municipio analiza renovar el arbolado

El temporal que golpeó a San Lorenzo durante la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó voladuras de techos, árboles y postes caídos, cortes de energía y daños materiales en distintos sectores del municipio.

El intendente Manuel Saravia confirmó en Qué Domingo, por Aries, que las ráfagas alcanzaron entre 130 y 133 kilómetros por hora, una intensidad superior a la prevista. Villa San Lorenzo fue una de las zonas más afectadas y permaneció sin electricidad durante varias horas.

“Tuvimos muchas caídas de árboles, postes de luz y gran parte de la zona estuvo toda la noche y la madrugada sin energía”, señaló el jefe comunal. También se registraron daños en viviendas y un árbol cayó sobre un automóvil en la intersección de avenida San Martín y Roldán, aunque no hubo personas heridas.

Con los servicios restablecidos, las cuadrillas municipales continuarán durante la semana con el retiro de ramas, troncos y estructuras dañadas. “Tratamos de atender lo más urgente y ahora estamos abocados a la limpieza de lo que quedó”, explicó Saravia.

Analizan cambios en el arbolado

La caída de varios ejemplares reabrió el debate sobre el estado de los ceibos más antiguos, una especie emblemática de San Lorenzo. El municipio ya trabaja en un plan de revisión y reposición del arbolado urbano.

“Venimos retirando algunos ceibos y resembrando con árboles que entendemos que son más resistentes”, indicó el intendente. Entre las especies que se analizan aparecen tipas y cedros, por su mejor respuesta frente a vientos intensos.

Saravia reconoció que la decisión debe equilibrar seguridad e identidad paisajística. “Si tuviéramos que sacar todos los ceibos envejecidos, San Lorenzo también pierde su encanto”, advirtió.

El objetivo no será eliminar esa especie, sino combinarla con otras de mayor resistencia. “La idea es no dejar de plantar ceibos, pero empezar a mezclarlos con especies más resistentes”, afirmó.

Además, ratificó la política de reposición municipal: “La orden desde el primer día es que, si se saca un árbol, se ponen dos”.