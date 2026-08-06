Tabacaleros piden controles por la evasión fiscal

El dirigente tabacalero, Lucio Paz Posse, alertó por el aumento de los costos de producción y aseguró que la evasión impositiva en la venta de cigarrillos perjudica directamente al Fondo Especial del Tabaco.

Los productores tabacaleros atraviesan un escenario de creciente preocupación por las subas en la energía, el gas, los fertilizantes y la mano de obra, factores que reducen la rentabilidad de la actividad.

Paz Posse explicó que una parte de los ingresos del sector proviene del Fondo Especial del Tabaco, financiado con impuestos aplicados sobre el precio de los cigarrillos. Sin embargo, advirtió que algunas empresas declararían valores inferiores a los precios reales de venta, lo que provocaría pérdidas estimadas entre 700 y 1.000 millones de dólares anuales.

Como alternativa, el sector propuso incorporar códigos QR en los paquetes para que los consumidores puedan verificar el precio declarado y denunciar diferencias mediante un sistema con georreferenciación.

Los productores esperan que el Gobierno nacional refuerce los controles para reducir la evasión y garantizar los recursos destinados a las provincias tabacaleras.