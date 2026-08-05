Ley de Tierras: Castillo alertó por el impacto sobre la minería y los recursos estratégicos de Salta

El extitular de REMSa Alberto Castillo cuestionó el proyecto que modifica el régimen de tierras rurales y advirtió que una mayor apertura a compradores extranjeros podría comprometer el control de minerales, agua, alimentos y zonas estratégicas de la Argentina.

En el programa Pasaron Cosas, el dirigente del PRO y exfuncionario sostuvo que el debate no debe reducirse al porcentaje de territorio permitido. Afirmó que también debe analizarse quién compra, dónde lo hace y qué recursos existen debajo o alrededor de esas tierras.

“Lo que se pretende es que cualquier ciudadano, empresa o Estado, a través de una compañía, adquiera territorio rural en Argentina”, señaló. Para Castillo, dejar las autorizaciones sobre zonas limítrofes o estratégicas en manos de decisiones administrativas representa una situación de “gravedad institucional pocas veces vista”.

El impacto sobre la minería

Castillo explicó que los recursos minerales pertenecen a las provincias y se explotan mediante concesiones, independientemente de quién sea dueño de la superficie. Sin embargo, advirtió que un propietario extranjero podría condicionar el acceso a los proyectos.

Como ejemplo, planteó qué ocurriría si un gran fondo internacional comprara miles de hectáreas ubicadas sobre reservas minerales.

“¿Creés que va a venir una empresa y va a poder perforar debajo de su derecho de superficie? Va a tener que negociar con el superficiario de otra forma”, sostuvo.

Según explicó, Salta evitó hasta ahora buena parte de esos conflictos porque amplias extensiones de la Puna con potencial minero pertenecen al Estado provincial. En otras jurisdicciones, la existencia de propietarios o comunidades con derechos sobre la superficie volvió más compleja la llegada de inversiones.

Recursos pensados para los próximos 50 años

El exfuncionario afirmó que los grandes capitales no observan únicamente la rentabilidad inmediata. Sostuvo que las potencias y los fondos internacionales proyectan sus decisiones sobre recursos estratégicos para las próximas décadas.

“Ellos están mirando los próximos 50 años. No solamente los minerales; también están hablando del agua y de los alimentos”, expresó.

Castillo remarcó que los denominados minerales críticos son estratégicos para la Argentina y que el cambio climático incrementará el valor del agua, la tierra productiva y la capacidad de garantizar alimentos.

“Argentina tiene el territorio suficiente para tener soberanía alimentaria. El mundo está cambiando y vienen por esos recursos”, alertó.

“No hace falta entregar la tierra”

Castillo rechazó que la venta de territorio sea una condición necesaria para captar inversiones extranjeras. Señaló que existen mecanismos de asociación, concesión o participación societaria que permiten recibir capitales sin transferir la propiedad.

“No hace falta que entreguemos nuestra tierra”, afirmó.

También comparó la discusión argentina con las restricciones existentes en otros países. Indicó que una mayoría de los estados de Estados Unidos ya impone prohibiciones o limitaciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

“El mundo trata de proteger y conservar su soberanía hídrica, alimentaria y sobre recursos estratégicos. Nosotros vamos en sentido inverso”, cuestionó.

El pedido a los senadores

El exresponsable de REMSa sostuvo que los legisladores nacionales por Salta tienen una responsabilidad especial porque representan a una provincia titular de importantes reservas minerales y recursos naturales.

Consideró que la discusión supera las divisiones partidarias y debe ser tratada como una cuestión de soberanía provincial y nacional.

“Acá tiene que haber una bandera para cuidar la soberanía de la provincia”, señaló. También expresó su expectativa de que los representantes salteños rechacen cualquier modificación que facilite una mayor concentración extranjera.