Ley de Tierras: “Se van a quedar con nuestros recursos”, la advertencia de un veterano de Malvinas

El veterano de la Guerra de Malvinas y sobreviviente del crucero General Belgrano Jorge García rechazó la posibilidad de ampliar hasta el 25% el límite de tierras argentinas en manos extranjeras y advirtió que la medida representa un riesgo para la soberanía nacional.

En el programa Pasaron Cosas, García sostuvo que la discusión no debe limitarse al porcentaje permitido. Señaló que también importa quién compra, dónde se ubican esas tierras y qué recursos existen en esos territorios.

“Las grandes potencias van a venir a buscar nuestros recursos, como siempre. No van a comprar un páramo que no les sirve”, afirmó.

El vínculo entre Malvinas y la Ley de Tierras

García consideró que las Islas Malvinas representan el ejemplo más claro de las consecuencias que genera la ocupación extranjera de un territorio argentino.

“Malvinas es el mayor ejemplo de lo que nos pasa cuando un territorio nuestro cae en manos extranjeras”, expresó. Recordó que el Reino Unido ejerce el control de las islas y aprovecha recursos pesqueros y petroleros reclamados por la Argentina.

Para el veterano, una flexibilización de la legislación podría permitir que capitales extranjeros concentren tierras con agua, minerales, recursos energéticos o una ubicación estratégica.

“Está direccionado a las grandes potencias”

El sobreviviente del General Belgrano sostuvo que la compra de grandes extensiones no estará al alcance de ciudadanos comunes, excombatientes ni inversores de países vecinos.

“No estamos en condiciones, no tenemos los dólares. Creo que tampoco los tiene un vecino latinoamericano. Esto está direccionado a las grandes potencias”, señaló.

Según García, el argumento de atraer divisas podría terminar facilitando la apropiación de recursos naturales por parte de fondos y empresas internacionales.

“Ese es el peligro que corren nuestras futuras generaciones, porque se van a quedar con poco”, advirtió.

Preocupación por la pérdida de soberanía

García afirmó que la Argentina ya cedió espacios estratégicos durante gobiernos de distintos signos políticos y sostuvo que el proceso podría profundizarse.

Mencionó la utilización del espacio aéreo, las instalaciones extranjeras en Tierra del Fuego y el control de corredores fluviales entre los asuntos que, a su entender, deben analizarse desde una perspectiva soberana.

“No es exclusivo de un gobierno, pero parece que todo esto se va a profundizar”, expresó.

El recuerdo de los caídos

García recordó que 649 argentinos murieron en la Guerra de Malvinas, de los cuales 323 pertenecían al crucero General Belgrano.

También homenajeó a los 34 salteños caídos y aseguró que los veteranos continuarán transmitiendo la causa Malvinas a las nuevas generaciones.

“Nosotros mantuvimos encendida durante estos 44 años la llama de Malvinas. Nunca renunciamos al reclamo de soberanía”, concluyó.