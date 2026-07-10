Editorial de Cara a Cara: “Si no hay plata ¿El país se cierra?”

“¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Vamos a hablar un poquito de fútbol hoy. Creo que amerita, teniendo en cuenta todo lo que nos está pasando con nuestra selección, que, afortunadamente, hace unos días atrás pudimos pasar, y el hecho de pasar significó para todos, una gran alegría.

¿Pero por qué nos dio una gran alegría? Porque no estamos acostumbrados a ver que nuestra selección pierda. Es más, cuando iba perdiendo 2 a 0 con Egipto, yo creo que se nos había caído el ánimo a todos. Dijeron: -"Bueno, algún día le tenía que pasar"-. Pobre Scaloni y pobres muchachos, llevan muchos partidos ganados, campeones del mundo. Pero nos quedaba en el corazoncito que faltaban 15 minutos para que terminara el partido. Igual estábamos ilusionados en que podía llegar. Y llegaron, y fue una emoción. Hasta para ellos fue una emoción realmente impresionante.

Ahora, para hablar algo de fútbol, más allá de adentrarnos en lo que es el juego del fútbol, del cual no somos especialistas, sí hay una cosa que recuerdo haberle escuchado, en algún momento, a Diego Armando Maradona. Ustedes saben cuál era la opinión de Diego Armando Maradona con respecto al fútbol en Estados Unidos, ¿no?

Claro, hay que tener en cuenta también lo que le pasó a Maradona. Maradona, cuando se hizo el Mundial, donde lo sacaron, lo sacó una enfermera, que fue la primera y única vez en el fútbol mundial que una enfermera ingresó al campo, lo agarró de un brazo y le dijo: "Venga, acompáñeme".

Según dicen las malas lenguas, acá había un arreglo entre el presidente de los Estados Unidos y Grondona. Primero, que necesitaban a Diego Armando Maradona para jugar el Mundial, porque era un problema de recaudación; y, segundo, que había que llevarlo sí o sí. Lo convencieron a Maradona de que no le iban a hacer ningún test de nada, no le iban a hacer nada. O sea, no iba a pasar el control antidopaje. Bueno, terminó el partido y lo primero que hicieron fue llevarlo al antidopaje.

No es la primera vez que algún presidente de los Estados Unidos traiciona su palabra, ni va a ser la última, ¿no? Pero él decía, después de que había pasado eso, que ojalá a los Estados Unidos nunca les tocara un Mundial de fútbol, porque lo que iban a hacer era transgredir todas las normas que plantea la FIFA, que es la entidad mayor del fútbol. Y así fue, efectivamente. Lo que Maradona dijo en su momento se cumplió. Porque Maradona decía: "Lo van a querer llevar, como el básquet, a ocho tiempos".

¿Y por qué ocho tiempos? Si antes estaba bien: 45 minutos de un lado, 45 minutos del otro, y ahí terminaba el partido. No. Le inventaron una frase ahora: hidratación. Ahora, claro, mientras ellos se hidratan, los canales del mundo tienen tres minutos para poner publicidad. Quiere decir que ponen en la apertura, en la mitad del primer tiempo, cuando termina el primer tiempo, en la otra mitad del segundo tiempo y en el cierre del partido. Un negocio multimillonario.

Y eso es lo que ya había anticipado Maradona. Pero eso no es nada, sino que amplió el ámbito de actuación del fútbol. ¿Qué hizo? Seguramente tienen los estudios de marketing hechos y saben cómo opera la gente que es fanática del fútbol. Tal es así que ya se jugaron casi 100 partidos y, en todos los partidos, no había ningún lugar para ocupar, porque estaban todos ocupados.

Estamos hablando, más o menos, de un promedio, hasta este momento, hasta este día, de 5 millones de personas que visitaron tres países, fundamentalmente Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cuánto vale la entrada? Usted sabe que en Estados Unidos está permitida la reventa. La reventa tiene un precio: uno es el que se vende oficialmente y otro es el que se vende en la reventa. En la medida en que más gente vaya, el precio se hace más caro.

Cuando empieza a disminuir un poquito, porque no se vendieron casi todas las entradas, empiezan a rebajarlas. O sea, ¿jugaron con qué? Con los sentimientos de la gente. Porque usted vio que los estadios están realmente repletos y han hecho el negocio de su vida.

Así de sencillo.

Pero eso no es nada, porque Trump es un hombre que no se conforma con pocas cosas. No era solamente el negocio de la plata, sino que también le impuso a la FIFA que un jugador que estaba suspendido porque tenía tarjeta roja fuera habilitado. Le hizo anular al señor Infantino, presidente de la FIFA, esa tarjeta roja y ese jugador pudo jugar. Gracias a Dios, porque Dios existe, seguramente estuvo viendo esa maniobra del señor Trump. El jugador jugó, pero le hicieron cuatro goles. Perdió 4 a 1 y se quedó eliminado del Mundial.

¿Eso fue hace cuánto? Hace cinco días. Hace dos días, ¿qué anunció ya? Que reanuda el fuego en los lugares donde había parado la guerra. O sea, parece que, cuando no tiene nada que hacer este hombre, se levanta a la mañana y dice: "¿Qué hacemos?".

Y, bueno, tenemos el Mundial, hoy tenemos este tema. Además, lo anuncia, ¿no? "Hablé con Infantino", lo manda al frente. "Le dije a Infantino que le saquen la tarjeta roja. Fue un roce de dos personas, de dos atletas, y yo sé mucho de deporte".

Así que maneja el fútbol también. Pero eso no es nada, eso no es nada. Prepárense los que no quieren ir o no tienen visa para Estados Unidos, porque ahora lo que está pidiendo también es que la Copa Libertadores de América se juegue en Estados Unidos. Por supuesto que la Copa América ya se juega ahí. Quiere decir que se quiere adueñar del fútbol del mundo, menos de Europa, porque ustedes saben que en Europa está la UEFA. O sea, ahí es donde viene la gran pelea. Indudablemente, se las va ganando Trump.

¿En base a qué? A no tener ningún tipo de principios. O sea, él no cumple nada ni hace nada que no se le antoje. Así que, bueno, así son las cosas. Maradona no estaba equivocado.

Ese es un tema que tenemos para esta noche. El otro tema es el cierre del Estado. Mire, lean esta publicación que hizo a través de las redes y después seguimos:

"Pases para la nueva era dorada. Empezando a ultimar los detalles en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, las bases del shutdown del Estado, la nueva ley para el mercado de capitales y el inicio de la desregulación del mercado de seguros. ¡Viva la libertad, carajo!".

Bueno, acá hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse porque esto va para intendentes, va para gobernadores e, indudablemente, para futuros presidentes de la Nación. O sea, un día, y eso pasa en Estados Unidos, ¿no?, un día se quedan sin plata y dicen: "Se nos acabó la plata del presupuesto; por lo tanto, cerramos el Estado". Y cierran el Estado, con todas las consecuencias que eso trae. Bueno, eso está impulsando Milei ahora.

Milei quiere el cierre del Estado cuando no haya plata. Que el Banco Central de la República Argentina no emita un solo peso para pagarle un sueldo a nadie, ni para pagar remedios, ni para pagar nada. No hay plata: el país se cierra. Cuando haya plata de nuevo, se vuelve a reabrir. Eso es lo que está planteando hoy el presidente de los argentinos, el señor Milei.

Son temas que vamos a conversar esta noche. ¿Con quién lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el Dr. Alejandro Saravia, ex fiscal de Corte, y con Ernesto Bisceglia, un periodista de reconocida trascendencia en nuestra provincia y en el país, no solamente a través de sus notas, sino también a través de sus libros.

Es lo que tenemos para esta noche”.