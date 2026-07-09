Salta conmemoró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

La ciudad de Salta conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con un acto oficial realizado en plaza 9 de Julio, que reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, instituciones educativas y una importante participación de vecinos.

Las actividades comenzaron por la mañana con el Solemne Tedeum en la Catedral Basílica de Salta, del que participaron el intendente, Emiliano Durand, junto al vicegobernador Antonio Marocco, autoridades provinciales y eclesiásticas. Posteriormente, se trasladaron a la explanada del Cabildo para dar inicio al acto central.

Durante la ceremonia se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera de Salta, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino. Luego, el vicegobernador saludó a la Agrupación «9 de Julio» y se desarrolló un cuadro artístico organizado por la Municipalidad, con la presentación del Ballet Tradición Salteña, que interpretó el Pericón Nacional.

El acto culminó con un desfile cívico-militar, del que participaron efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, agrupaciones gauchas, establecimientos educativos y diferentes instituciones.