La calle Belgrano divide dos tipos de suelo en la ciudad de Salta

El Dr. en Ciencias Geológicas Ricardo Alonso aseguró que la ciudad de Salta se encuentra en una zona de riesgo sísmico intermedio y advirtió que las características del subsuelo pueden influir de manera determinante en el impacto que tenga un terremoto.

El especialista explicó que el país está dividido en cinco categorías de sismicidad, que van desde la zona 0 hasta la 4, siendo esta última la de mayor peligrosidad y donde se ubican provincias como San Juan y Mendoza.

"Salta está en la categoría 3. No es la máxima, pero es una zona donde siempre hay que construir respetando las normas sismorresistentes", señaló.

Alonso indicó que la diferencia entre el noroeste argentino y la región de Cuyo responde al comportamiento de las placas tectónicas. Mientras en la Puna la placa oceánica se funde por las altas temperaturas del interior de la Tierra, originando la actividad volcánica, en San Juan y Mendoza esa placa es más fría y tiende a fracturarse bruscamente, generando terremotos de gran magnitud.

En ese sentido, recordó que los terremotos que destruyeron Mendoza en 1861 y San Juan en 1944 dejaron alrededor de 10.000 víctimas fatales en cada caso, lo que demuestra que estos fenómenos forman parte de la historia geológica del país.

El geólogo también explicó que el comportamiento del suelo no es uniforme dentro de la propia ciudad de Salta. Según detalló, existe una marcada diferencia entre los sectores ubicados al norte y al sur de la calle Belgrano.

"Hacia el norte predominan las arcillas expansivas, mientras que hacia el sur el suelo tiene otras características. Eso ya se refleja en el estado de las calles y también significa que, ante un sismo, distintas zonas de la ciudad podrían reaccionar de manera diferente", sostuvo.

Alonso recordó además el terremoto del 27 de febrero de 2010, de magnitud 6,1, cuyo epicentro se ubicó en el sector occidental del Valle de Lerma. Afirmó que ese evento pudo haber provocado daños mucho mayores en la capital salteña, pero la energía sísmica se canalizó principalmente hacia la Quebrada del Toro a través del lineamiento Calama-Olacapato-Toro, una importante fractura geológica.

Como consecuencia, las mayores afectaciones se registraron en esa zona. El especialista recordó que la iglesia San José, en El Paraíso, sufrió graves daños estructurales, el cementerio local quedó seriamente afectado y, días después del movimiento, se produjeron derrumbes que provocaron la tragedia en la que murió el camionero Carlos Medina al quedar sepultado por un alud.

Finalmente, Alonso explicó que uno de los aspectos que siguen investigando especialistas internacionales es por qué la energía del terremoto de 2010 se desvió hacia la Quebrada del Toro y no impactó con mayor intensidad sobre la ciudad de Salta, un comportamiento que continúa siendo objeto de estudios geológicos.