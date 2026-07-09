Subastan la pelota con la que Maradona anotó sus históricos goles ante Inglaterra

El balón utilizado en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986 será subastado: se trata de una pieza que, para muchos coleccionistas, representa el máximo símbolo del fútbol mundial. La pelota fue protagonista durante los 90 minutos de un duelo que quedó grabado en la memoria global no solo por la victoria argentina, sino por dos momentos que definieron la carrera de Diego Maradona y el imaginario popular: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

La casa Heritage Auctions anunció que el precio inicial de la pelota rondará los USD 2,5 millones, una cifra que refleja la magnitud histórica del objeto. En 2022, la camiseta que Maradona vistió en ese mismo partido se vendió por USD 9,2 millones, estableciendo un precedente sobre el valor que pueden alcanzar estos recuerdos. Sin embargo, la pelota puede, según los especialistas, superar cualquier expectativa anterior, ya que no existen referencias directas para estimar su precio final.

La subasta del balón de la “Mano de Dios” responde a una tendencia creciente: el mercado del coleccionismo deportivo, especialmente el de fútbol, atraviesa un auge impulsado por la inminente Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Mike Provenzale, especialista en subastas de Heritage, describió el balón como “una pieza única en su especie” y afirmó: “Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe”, de acuerdo con Reuters.

El partido de cuartos de final del Mundial de México 1986 fue escenario de dos de los goles más recordados en la historia del fútbol. En el primero, Diego Maradona avanzó hacia el área, saltó junto al arquero inglés Peter Shilton y empujó el balón con la mano, un gesto que él mismo definió tiempo después como “un poco con la cabeza de Maradona, un poco con la mano de Dios”. Apenas cuatro minutos más tarde, el argentino dejó atrás a cinco rivales y anotó el tanto conocido como el “Gol del Siglo”, calificado así tras una encuesta de la FIFA en 2002.

El interés por objetos ligados a momentos tan icónicos trasciende lo deportivo: la pelota representa, según los subastadores, el “Santo Grial” para cualquier entusiasta del fútbol. Provenzale subrayó la singularidad del objeto, remarcando que su carácter único y su valor histórico lo convierten en un bien sin comparaciones en el mundo del coleccionismo.

La subasta se produce en el contexto de un mercado que ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Aunque el coleccionismo de artículos deportivos estuvo dominado durante décadas por deportes como el baloncesto, el béisbol, el fútbol americano y el hockey sobre hielo, el fútbol ganó terreno. “Estados Unidos es el motor del mercado de artículos deportivos de colección. Básicamente nació aquí y cuenta con una enorme base de coleccionistas, cuyo número crece exponencialmente”, según explicó Provenzale.

Uno de los factores que han dinamizado este sector es el desarrollo de grandes torneos internacionales. El especialista subrayó que la popularidad de los mundiales actúa como catalizador para el mercado. “El rendimiento de los jugadores provoca un aumento de las valoraciones en tiempo real”, señaló Provenzale, quien también mencionó que “tenemos algunas tarjetas de Messi en subasta ahora mismo; la noche que marcó un hat-trick, su valor se disparó”

El auge de las tarjetas coleccionables modernas, conocidas como trading cards, ha sido otro de los motores del mercado. Provenzale indicó que actualmente se pagan “valores increíblemente altos” por tarjetas. “El mercado se mantendrá a la expectativa de lo que suceda en los dieciseisavos de final y de quiénes logren avanzar más allá de esa instancia. El mercado ya ha dictado sentencia sobre Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Serán aquellos jugadores que logren hacerse un nombre en las próximas semanas”, afirmó el especialista en subastas de Heritage.

El hecho de que la subasta coincida con la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en América del Norte no es casualidad. Estados Unidos, como principal motor del mercado de artículos deportivos de colección, contribuyó a la consolidación de este tipo de eventos. Provenzale remarcó que la base de coleccionistas crece año a año y que deportes que antes eran considerados de nicho, como la Fórmula 1 y la lucha libre, también han visto un repunte en los precios de sus objetos históricos.

Infobae