Intervención de CFK al PJ Salta: aseguran que el partido tenía $110 millones en caja

Julio Argentino San Millán afirmó que el Partido Justicialista de Salta tenía $110 millones en caja cuando fue intervenido por la conducción nacional del PJ, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Mario Ernesto Peña, en el programa Cara a Cara, el dirigente sostuvo que el partido provincial estaba en funcionamiento regular antes de la intervención.

“El Partido Justicialista de Salta, que estaba presidido por Esteban Amat, estaba funcionando regularmente, sus finanzas estaban perfectas, dejó con 110 millones de pesos cuando lo intervinieron al partido”, afirmó San Millán.

El dirigente también cuestionó el argumento utilizado para avanzar sobre el PJ salteño y lo vinculó con una decisión política de la conducción nacional.

“Lo intervinieron con un pretexto de que habían votado o no habían querido votar una posición, diputado nacional por Salta. ¿Qué tiene que ver eso? Era una cosa tirada de los pelos”, señaló.

San Millán apuntó además contra el modo en que se definieron las candidaturas tras la intervención.

“Lo que buscaban era que el dedo, y así fue, la intervención dijo el nombre de alguien”, sostuvo.

Según explicó, primero hubo una intervención partidaria dispuesta desde el PJ nacional, luego cambios de interventores y finalmente una intervención judicial, con el objetivo de ordenar el proceso interno y llamar a elecciones.

La discusión por los fondos y por los motivos de la intervención vuelve a instalarse en plena etapa de normalización del PJ Salta, que tiene prevista la renovación de autoridades el 2 de agosto.