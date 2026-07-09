Sáenz junto a Milei: Marocco defendió el diálogo, pero reclamó por postergaciones históricas

El vicegobernador Antonio Marocco respaldó la presencia de Gustavo Sáenz junto al presidente Javier Milei en la vigilia patria en Tucumán y defendió la estrategia de mantener abierto el diálogo político con el Gobierno nacional.

Consultado en el marco de los actos por el 9 de Julio en Salta, Marocco evitó hablar de negociaciones específicas durante el encuentro en Tucumán y aseguró que el viaje del Gobernador se enmarcó en la conmemoración del Día de la Independencia.

“No negociamos nada, festejamos el Día de la Patria”, afirmó en diálogo con N&N, por Aries.

El vicegobernador sostuvo que la política es la herramienta para construir acuerdos y remarcó que Salta mantiene una posición de apertura frente a Nación.

“La política nos permite lograr consenso. Para eso se necesitan dos. Siempre estamos dispuestos a eso”, señaló.

Ante las consultas por la relación con el Gobierno nacional, Marocco evitó marcar límites y afirmó que cada administración tiene su orientación política, aunque insistió en que la Provincia sostiene la vía institucional.

“Los gobiernos son elegidos por los pueblos. Cada uno tiene una política. Uno puede coincidir o no, pero Salta siempre estuvo dispuesta al diálogo”, expresó.

También se refirió al mensaje de Milei, quien habló desde Tucumán de una “nueva etapa” para el país. Marocco respondió que esa etapa debe contemplar las demandas históricas del interior.

“Él entiende que es una nueva etapa. Nosotros entendemos que esa etapa hay que mejorarla atendiendo 200 años de historia que nos han postergado”, planteó.