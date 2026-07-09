Durand ratificó que buscará la reelección: "Tenemos un proyecto para ocho años"

El intendente de Salta, Emiliano Durand, confirmó que buscará la reelección en las próximas elecciones municipales y sostuvo que su gestión forma parte de un proyecto pensado a largo plazo.

Al dialogar con N&N por Aries durante los actos por el Día de la Independencia, el jefe comunal aseguró que su intención es continuar al frente de la ciudad.

"Por supuesto que voy a buscar la reelección. Nosotros tenemos un proyecto para ocho años", afirmó.

Consultado sobre una eventual candidatura del gobernador Gustavo Sáenz, Durand evitó anticipar definiciones y señaló que será el propio mandatario quien comunique su futuro político cuando lo considere oportuno.

El intendente también descartó que la decisión responda a cuestiones de comodidad y aseguró que aún quedan desafíos importantes por concretar en la Capital.